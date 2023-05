LASK vs A.Wien, Rapid Wien vs Sturm Graz, Salzburg vor Pflicht

Vorletzter Spieltag in der Meistergruppe der Ö-Bundesliga steht an.

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 9. Spieltag

Der Ticker vom Spiel Salzburg vs Klagenfurt

FC RB Salzburg – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr

Der FC Salzburg gewann die drei bisherigen Duelle in dieser Saison der Bundesliga gegen den SK Austria Klagenfurt und blieb dabei ohne Gegentor (6:0 Tore). In allen vier BL-Duellen innerhalb einer Saison ohne Gegentor blieb der FC Salzburg zuvor nur 1989/90, 1993/94 und 1996/97 jeweils gegen den SK Sturm Graz sowie 1994/95 gegen den VfB Mödling.

Der FC Salzburg holte den 10. Meistertitel in Serie und baute damit den eigenen österreichischen Rekord aus. Der FC Salzburg gewann 2023 die 17. Meisterschaft in der Bundesliga. Damit sind die Salzburger der Bundesliga-Rekordmeister vor dem FK Austria Wien (14 Meistertitel seit 1974/75).

Der FC Salzburg verlor nur eines der ersten 30 BL-Spiele – erstmals in der Klubhistorie und als drittes Team seit Gründung der Bundesliga nach dem FK Austria Wien (1984/85) und dem SK Sturm Graz (1997/98). Kein Team kassierte in einer gesamten BL-Saison mit mehr als 30 Spielen nur eine Niederlage.

Der FC Salzburg blieb als einziges Team in dieser Saison der Bundesliga in der Meistergruppe ungeschlagen (5S 3U) und kassierte in diesen Spielen die wenigsten Gegentore (6). Der SK Austria Klagenfurt verlor fünf der acht Spiele (1S 2U) und kassierte die meisten Gegentore in diesen acht Spielen (19).

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 19 Tore nach Standardsituationen – so viele wie sonst nur der SK Sturm Graz in dieser Saison der Bundesliga. Der FC Red Bull Salzburg kassierte sechs Gegentore nach Standards (wie der SK Sturm) – kein Team in dieser BL-Saison weniger.

Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs A.Wien

LASK Linz – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr

Der LASK verlor im Jahr 2023 in der Bundesliga nur zwei der 14 Spiele (6S 6U) – nur der FC Salzburg kein einziges im Jahr 2023 und damit als einziges Team weniger als die Linzer Athletiker. Der LASK verlor unter Dietmar Kühbauer nur sechs der ersten 34 BL-Spiele – das gelang in der BL-Historie des LASK zuvor nur Adolf Blutsch in der Saison 1979/80 (ebenfalls nur 6).

Der FK Austria Wien erzielte in der diesjährigen Meistergruppe 16 Tore in acht Spielen (wie der SK Sturm Graz) – kein Team mehr. Der LASK kassierte sieben Gegentore in der diesjährigen Meistergruppe der Bundesliga – nur der FC Salzburg (6) weniger.

Der LASK erzielte neun Tore in der Anfangsviertelstunde (wie der SK Sturm Graz) – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr. Die Linzer Athletiker kassierten in diesem Zeitabschnitt zwei Gegentore – nur der FC Salzburg noch keines.

Alle 10 Tore in den Duellen zwischen dem LASK und FK Austria Wien in dieser Saison der Bundesliga wurden in der 2. Hälfte erzielt (je 5 vom LASK und der Austria) und alle drei Duelle endeten unentschieden. Dass alle vier BL-Duelle innerhalb einer Saison remis endeten, gab es sowohl in diesem Duell als auch für den LASK gegen einen Klub in der BL-Historie noch nie. Die Wiener Austria remisierte 2013/14 gegen die SV Ried und 2021/22 gegen den SK Rapid Wien in allen vier BL-Saisonduellen.

Der LASK hatte in dieser Saison der Bundesliga die meisten Spielzüge mit mind. 10 Pässen (174), der FK Austria Wien die zweitmeisten solcher Spielzüge (162). Der LASK kam in dieser BL-Saison auf einen Ballbesitzanteil von 54%, der FK Austria Wien auf 53% – diese Werte werden nur vom FC Salzburg überboten (57%).

Der Ticker vom Spiel Rapid Wien vs Sturm Graz

SK Rapid Wien – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit neun Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (6S 3U) – erstmals so lange in der Geschichte der österreichischen Bundesliga. Weiters gewann Sturm alle drei Duelle in dieser BL-Saison – innerhalb einer Saison gab es zuletzt 1999/2000 drei Siege in Folge und nur 1994/95 gewann der SK Sturm alle vier BL-Duelle gegen Rapid.

Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga acht Spiele in Folge gegen den SK Rapid Wien – wie zuletzt von März 2008 bis Mai 2010 (damals sogar in 9 in Folge).

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit fünf Heimspielen ungeschlagen (2S 3U) – erstmals in dieser BL-Saison und verlor nur eines der letzten neun BL-Heimspiele (2:4 gegen Salzburg) bei fünf Siegen und drei Remis. Rapid blieb in den ersten vier Heimspielen der Meistergruppe ungeschlagen (1S 3U), wie zuvor nur in der Vorsaison – alle fünf Heimspiele in der Meistergruppe überstand Rapid in einer Saison ohne Niederlage noch nie.

Der SK Rapid Wien erzielte in dieser Saison der Bundesliga acht Tore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte – so viele wie kein anderes Team. Die Hütteldorfer erzielten in einer gesamten BL-Saison nie mehr als acht Tore nach Minute 90 (2014/15 auch 8). Der SK Puntigamer Sturm Graz kassierte als einziges Team in dieser BL-Saison kein Gegentor nach der 90. Minute. Ohne Gegentor nach Minute 90 blieb der SK Sturm in einer gesamten BL-Saison zuletzt 2014/15.