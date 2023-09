LASK schnupperte eine Halbzeit lang an einer Sensation

Der LASK verliert zum Auftakt der Europa League Gruppenphase gegen den FC Liverpool mit 1:3, zeigte aber eine engagierte und mutige Leistung.

Für den LASK begann die Gruppenphase der UEFA Europa League gleich mit einem richtigen Kracher. Denn niemand Geringerer als der große FC Liverpool war zu Gast im Raiffeisenstadion in Linz, oder Oberösterreich-Arena, wie es auf internationaler Bühne heißen muss.

Auch wenn Reds-Coach Jürgen Klopp sich dafür entschied, unzählige namhafte Akteure zu schonen, waren die Engländer zu favorisieren. Denn mit van Dijk, Gravenberch, Nunez, Endo & Co hatten die Gäste immer noch viel Qualität auf dem Feld. Dennoch erstarrten die Linzer nicht in Ehrfurcht, im Gegenteil.

Flecker netzt ein

Florian Flecker brachte sein Team nach 14 Minuten nach einem Corner per sehenswertem Schuss in Front. Der 27jährige nach die Kugel nach einer lang ausgeführten Ecke außerhalb des Strafraums kurz an und hielt drauf, Kelleher im Tor von Liverpool hatte keine Abwehrmöglichkeit.