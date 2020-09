LASK nach Torfestival im Playoff zur Europa League

Der LASK ließ im heutigen Heimspiel gegen Dunajska Streda keine Chance und steht nach dem 7:1-Kantersieg im EL-Playoff.

Nach den guten Auftritten in der vergangenen Saison war die Europa League natürlich auch dieses Jahr das erklärte Ziel des LASK. Um dahin zu kommen, musste vor dem abschließenden Playoff noch ein Sieg gegen Dunajska Streda her. Und das Spiel begann nahezu perfekt - Marko Raguz brachte die Linzer mit einem Doppelpack in der 6. und 16. Minute früh mit 2:0 in Front. In weiterer Folge entwickelte sich eine deutlich ausgeglichenere Partie, welche die Hausherren aber großteils souverän kontrollierten und mit der 2:0-Führung in die Pause gingen.