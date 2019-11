LASK mit Galavorstellung - Rückschlag für den WAC

Der LASK schoss PSV Eindhoven mit 4:1 von der Linzer Gugl, der WAC unterliegt gegen Basaksehir.

Für die beiden österreichischen Vertreter in der Gruppenphase der Europa League standen heute jeweils Heimspiele auf dem Programm. Der LASK empfing auf der ausverkauften Linzer Gugl PSV Eindhoven, während der WAC in Graz Basaksehir (TUR) zu Gast hatte.

Die Niederländer gingen zwar nach einem überaus umstrittenen Elfmeterpfiff durch Schwaab (5.) früh in Führung, im zweiten Durchgang spielten sich die Oberösterreicher aber in einen Rausch und siegten am Ende mit 4:1. Ranftl (56.) und Frieser (60.) drehten die Partie zu Gunsten des österreichischen Vizemeisters, der eingewechselte Klauss (78.+ 82.) stellte schließlich den Endstand her.