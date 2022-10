LASK Linz und Sturm Graz in der Favoritenrolle

Die zwei Topklubs in der Ö-Bundesliga sind in den Heimspielen auf drei Punkte aus.

Das Match im Ticker: LASK Linz vs Wolfsberger AC

LASK Linz – RZ WAC Sonntag, 30.10.2022, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter Alexander Harkam

Wenn der LASK in den vergangenen 15 Duellen gegen den RZ WAC in der Bundesliga traf, dann gingen die Linzer Athletiker nicht als Verlierer vom Platz – die einzige LASK-Niederlage trotz Treffer datiert vom 20. Mai 2018 (1:3, H).

Der LASK teilte in Heimspielen in der Bundesliga gegen den RZ WAC noch nie die Punkte – fünf LASK-Siege, vier WAC-Siege. Bei so vielen BL-Heimspielen (9) teilte der LASK gegen kein anderes Team nie die Punkte.

Der LASK erzielte 12-mal in dieser Saison der Bundesliga das erste Tor im Spiel – Höchstwert, verlor danach aber sechsmal Punkte (5U 1N). Der RZ Pellets WAC verlor vier Spiele nach 1:0-Führung – nie mehr in einer gesamten BL-Saison.

Der RZ WAC traf in jedem der ersten 13 Saisonspiele – erstmals in der Klubhistorie. Die Ausbeute von 26 Toren nach den ersten 13 Spielen übertraf der WAC in der Bundesliga nur 2019/20 (34 Tore).

René Renner vom LASK absolvierte bisher 149 Spiele in der Bundesliga (wie auch der verletzte Simon Piesinger vom WAC) und könnte am 14. Spieltag ein Jubiläumsspiel (150) bestreiten. Renner gewann gegen den RZ WAC sieben BL-Spiele – nur gegen den SCR Altach (8) mehr.



Das Match im Ticker: Sturm Graz vs Ried

SK Sturm Graz – SV Ried Sonntag, 30.10.2022, 17:00 Uhr, Merkur Arena, Schiedsrichter Harald Lechner

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit acht Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen, gab aber in den letzten beiden BL-Duellen, nach zuvor sechs Siegen in Folge, Punkte ab.

Wenn der SK Sturm Graz gegen die SV Ried traf, dann gingen die Steirer zuletzt am 31. Mai 2009 in einem Spiel der Bundesliga als Verlierer vom Platz (2:3). In den darauffolgenden 28 BL-Spielen gegen Ried mit Torerfolg ging Sturm nie als Verlierer vom Platz (23S 5U).

Der SK Sturm Graz ist in der Bundesliga seit acht Spielen ungeschlagen (6S 2U) – unter Trainer Christian Ilzer sonst nur im August/September 2021 so lange (ebenfalls 8 Spiele – 6S 2U).

Der SK Sturm Graz verlor in dieser Saison der Bundesliga nur eines der ersten 13 Spiele (8S 4U) – wie zuvor nur 1983/84 und 1997/98. Sowohl 1983/84 als auch 1997/98 war Sturm damals Tabellenführer, in dieser Saison sind die Steirer nach 13 BL-Spielen bei nur einer Niederlage auf Platz 2 hinter Tabellenführer FC Salzburg.