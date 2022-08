Lask Linz trifft auf Rapid, Salzburg gegen Wolfsberg

Wichtige Partien stehen in der österreichischen Bundesliga am Sonntag an.

FC Salzburg – RZ WAC Sonntag, 14.08.2022, 17:00 Uhr, Red Bull Arena

Der FC Red Bull Salzburg verlor in der Bundesliga nur zwei der vergangenen 29 Spiele gegen den RZ Pellets WAC (18S 9U), zuletzt im Grunddurchgang 2020/21 mit 2:3. Salzburg gewann 23 BL-Spiele gegen den WAC und erzielte dabei 88 Tore jeweiliger Höchstwert eines BL-Teams gegen den WAC.

Der WAC fügte dem FC Salzburg die bis dato letzte Heimniederlage in der Bundesliga zu. Die 2:3-Heimniederlage am 20. Dezember 2020 ist auch das bislang letzte BL-Heimspiel der Salzburger mit drei oder mehr Gegentoren.

Der FC Salzburg traf in der Bundesliga in jedem der 20 Heimspiele gegen den RZ Pellets WAC (54 Tore), das gelang Salzburg gegen keinen anderen Gegner. In den ersten 20 BL-Heimspielen zu treffen gelang zuvor nur dem FK Austria Wien gegen Innsbruck (23) und den GAK (20) sowie dem SK Rapid Wien gegen den SK Sturm Graz (29 Heimspiele).

Der FC Salzburg hatte in dieser Saison der Bundesliga 22 Spielsequenzen mit 10 oder mehr Pässen – so viele wie kein anderes Team. Der RZ WAC kam auf weniger als ein Drittel solcher Spielsequenzen (7).

RZ-WAC-Kapitän Mario Leitgeb absolvierte bisher 199 Spiele in der Bundesliga (28 für den SV Grödig, 26 für den FK Austria Wien und 145 für den WAC). 24 seiner 199 BL-Spiele absolvierte Leitgeb gegen den FC Salzburg – so viele wie gegen kein anderes Team.

LASK Linz – SK Rapid Wien Sonntag, 14.08.2022, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena

Der SK Rapid Wien ist gegen den LASK in der Bundesliga seit neun Spielen ungeschlagen (7S 2U) – wie zuvor nur von 2007 bis 2009, nie länger.

Der SK Rapid Wien traf gegen den LASK in der Bundesliga 10 Spiele in Folge (22-mal insgesamt) – wie zuletzt von 2007 bis 2010 (damals ebenfalls 10 Spiele).

Der LASK blieb in der Bundesliga die vierte Saison in Folge in den ersten drei Spielen ungeschlagen – eine derartige Serie gelang den Linzer Athletikern erstmals in der BL-Historie. Der SK Rapid Wien holte aus den ersten drei BL-Spielen sieben Punkte – mehr zuletzt in der Saison 2015/16 (damals 9).

Der LASK übernahm am dritten Spieltag die Tabellenführung vom SK Rapid Wien. Die Linzer Athletiker gehen damit erstmals seit Dezember 2020 als Tabellenführer in einen Spieltag. Der LASK tritt erstmals seit Gründung der Bundesliga an einem Spieltag als Tabellenführer gegen den SK Rapid Wien an.

Dietmar Kühbauer absolvierte in der Bundesliga als Trainer 104 seiner 281 Spiele für den SK Rapid Wien (51 Siege). Gegen die Hütteldorfer liefen Teams von Dietmar Kühbauer 19-mal auf und gingen dabei 11-mal als Verlierer vom Platz – nur gegen den FC Red Bull Salzburg (17-mal) häufiger. Als Spieler gewann Kühbauer mit Rapid die Meisterschaft (1995/96), den ÖFB-Cup (1994/95) und stand im Cup-der-Cupsieger-Finale (1996) – als letzte österreichische Mannschaft in einem Europacup-Finale.

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

4. Spieltag 13./14. August)

FK Austria Wien – WSG Tirol 2:1 (1:0); SK Austria Klagenfurt – SV Ried 1:0 (0:0); SK Sturm Graz – Cashpoint SCR Altach 4:0 (1:0); SC Austria Lustenau – TSV Hartberg Sonntag 17 Uhr; LASK Linz – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr; FC RB Salzburg – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. Sturm Graz 8; 2. Lask 7; 3. Rapid Wien 7; 4. Salzburg 6; 5. Klagenfurt 4; 6. Austria Lustenau 4; 7. Ried 4; 8. Tirol 4; 9. Altach 4; 10. Hartberg 3; 11. WAC 2; 12. Austria Wien 1;

5. Spieltag (20./21. August)