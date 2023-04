LASK Linz kann mit Sieg gegen Klagenfurt Platz drei festigen

FUSSBALL

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 5. Spieltag

Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs Austria Klagenfurt

LASK Linz – SK Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr

Der LASK blieb in den 15 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (12S 3U), in der Bundesliga endeten die vier Duelle mit zwei LASK-Siegen (beide in dieser Saison) und zwei Remis (in der Vorsaison).

Der LASK blieb in der Bundesliga erstmals in den ersten vier Spielen der Meistergruppe ungeschlagen (2S 2U) und verlor im Kalenderjahr 2023 nur eines der 10 BL-Spiele (5S 4U) – nur der FC Salzburg ist im Jahr 2023 noch ungeschlagen (7S 3U).

Der SK Austria Klagenfurt feierte den sechsten Auswärtssieg in dieser Saison der Bundesliga – Klubrekord ausgebaut (in der Vorsaison nur 4 in 16 Auswärtsspielen) Die Klagenfurter feierten den zweiten Sieg in der Meistergruppe, im 14. Spiel – beide auswärts (zuvor im April 2022 beim WAC 2:1).

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 13 Kopfballtore – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga. Der LASK kassierte nur drei Gegentore per Kopf (wie der FC Red Bull Salzburg) – kein Team in dieser BL-Saison weniger.