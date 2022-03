LASK Linz gegen WSG Tirol klar in der Favoritenrolle

Die Oberösterreicher haben gegen die Wattener ein Erfolg eingeplant.

Der Liveticker mit Daten vom Spiel LASK Linz vs WSG Tirol

LASK – WSG Tirol Sonntag, 13.03.2022, 14:30 Uhr, Raiffeisen Arena

Der LASK traf in der Bundesliga in sieben der acht Duelle gegen die WSG Tirol, daheim trafen die Linzer Athletiker in jedem der vier Duelle und erzielten dabei neun Tore.

Der LASK und die WSG trafen auch zum Auftakt der letzten Gruppenphase aufeinander – damals noch in der Meistergruppe. Die Tiroler gewannen daheim mit 2:0. Der LASK ist seit vier Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen (2S 2U) – erstmals so lange in dieser Saison. Die Linzer Athletiker holten aus diesen vier Heimspielen (8) mehr Punkte als aus den ersten sieben dieser Saison (5).

Die WSG Tirol blieb in drei der ersten 11 Auswärtsspiele in dieser Saison der Bundesliga ohne Gegentor. Diese drei zu-null-Spiele waren die einzigen drei Auswärtssiege der Tiroler in dieser Saison (2U 6N).