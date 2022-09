LASK Linz empfängt Tirol, Wolfsberg gegen Hartberg

Die beiden Klubs mit Heimrecht sind in der Favoritenrolle.

LASK Linz – WSG Tirol Samstag, 17.09.2022, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Die WSG Tirol fügte dem LASK mit 0:4 die höchste Saison-Niederlage der vergangenen Bundesliga-Saison zu. Auch die WSG kassierte mit 0:6 ihre höchste Niederlage in der vergangenen Bundesliga-Saison gegen den LASK. Beide Spiele fanden in der Qualifikationsgruppe statt.

Die WSG Tirol gewann in der Bundesliga die letzten zwei Spiele gegen den LASK, darunter das Playoff-Halbfinale 2021/22. Die Tiroler feierten damit in diesen zwei Duellen gleich viele BL-Siege gegen den LASK wie in den ersten neun Spielen zusammen.

Der LASK verlor erstmals in der Bundesliga keines der ersten acht Spiele einer Saison (5S 3U), allerdings wurden die letzten zwei Spiele nicht gewonnen (2U). Der LASK ist nach den ersten vier BL-Heimspielen ungeschlagen (3S 1U). Saisonübergreifend sind es sieben ungeschlagene BL-Heimspiele in Folge – wie zuletzt 2018/19 (damals 11).

Der LASK erzielte als einziges Team in jedem Spiel dieser Saison der Bundesliga das erste Tor. Die Linzer Athletiker verloren nach 1:0-Führungen aber dreimal Punkte (3U) – sonst nur der RZ Pellets WAC auch so häuifig.

Die WSG Tirol ist nach 1:0-Führungen sieglos (1U 1N) – wie sonst nur der SCR Altach. Die beiden Siege in dieser Saison der Bundesliga holten die Tiroler nach 0:1-Rückständen – so oft gewann sonst nur der SC Austria Lustenau nach 0:1-Rückständen.

RZ WAC – TSV Hartberg Samstag, 17.09.2022, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Harald Lechner

Der RZ WAC und der TSV Hartberg trafen in der Bundesliga 10-mal aufeinander, wobei nur einmal das Heimteam gewann (WAC – Hartberg 3:0 am 15. Februar 2020).

Der TSV Hartberg holte in der Bundesliga in zwei Spielen gegen den RZ Pellets WAC trotz jeweils dreier Gegentore Punkte. Das gelang keinem anderem BL-Team gegen die Kärntner zwei Mal.

Der RZ WAC feierte in der 8. Runde den zweiten Sieg in dieser Saison der Bundesliga (2U 4N) – beide Siege wurden allerdings auswärts geholt. Aus den ersten vier Heimspielen dieser BL-Saison holten die Kärntner nur einen Punkt – zuvor nur 2020/21 auch so wenig.

Der RZ WAC traf in jedem Spiel in dieser Saison der Bundesliga, spielte aber auch nie zu null – diese Kombination gab es bei keinem anderen Team. Für die Kärntner ist es eine Premiere, dass sie in den ersten acht Saisonspielen immer trafen und gleichzeitig nie zu null spielten.

Hartberg-Trainer Klaus Schmidt verlor in der Bundesliga nur das erste seiner sechs Spiele als Trainer gegen den RZ Pellets WAC (0:1 mit dem SCR Altach) und ist seither fünf BL-Spiele in Folge gegen den WAC ungeschlagen – eine längere Serie hatte er nur gegen seinen Ex-Klub Altach (6 Spiele, laufend).