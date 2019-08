LASK kassiert unglückliche Heimniederlage

Im Hinspiel der UEFA Champions League Play-Offs unterliegt der LASK gegen Club Brügge mit 0:1.

Der österreichische Vizemeister LASK empfing im Hinspiel um den Einzug in die Gruppenphase der UEFA Championsleague das belgische Traditionsteam Club Brügge. Nachdem die Ismael-Elf den FC Basel ausgeschaltet hatte, war man im Lager der Oberösterreicher auch vor dem Duell mit den Belgiern zuversichtlich.

Starker Beginn der Hausherren

Die Linzer begannen auf der Gugl sehr druckvoll, in den ersten sechs Minuten erarbeiteten sich die Oberösterreicher gleich drei Gelegenheiten. Die größte davon hatte Holland, der nach einer Michorl-Ecke mit seinem Kopfball am Außenpfosten scheiterte.

Rückstand vom Punkt

Die Gastgeber blieben aber trotz dieses Rückschlags spielbestimmend und hatten dann nach 24 Minuten erneut Pech. Ein Querpass von Ranftl wurde von Brügge-Akteur Deli an die eigene Stange befördert. Nach zwei Aluminiumtreffern und als bessere Mannschaft ging es für den österreichischen Vizemeister mit einem unglücklichen 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Sintflutartiger Regen

Es schüttete mittlerweile wie aus Kübeln und der LASK tat sich zunehmend schwerer, um zu nennenswerten Abschlüssen zu kommen. In der Schlussphase erhöhten die Linzer dann den Druck allerdings wieder und wenige Minuten vor dem Ende kam der eingewechselte Raguz nach einem Zweikampf mit Deli im Strafraum zu Fall.

Elferpfiff bleibt aus

Die Pfeife des polnischen Unparteiischen blieb in dieser Szene allerdings stumm, obwohl es mehr Körperkontakt gab, als in der Situation in der der Referee auf Elfmeter für die Belgier entschied.