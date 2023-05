LASK fordert Salzburg, Wiener Derby, Sturm vs Klagenfurt

Drei Spiele in der Meistergruppe gibt es am Sonntag.

Bundesliga 2022/2023

Meistergruppe 7. Spieltag

Der Ticker vom Spiel LASK Linz vs Salzburg

LASK Linz – FC RB Salzburg Sonntag 14.30 Uhr, SR Julian Weinberger

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 11 Spielen gegen den LASK ungeschlagen (8S 3U) – zuvor nur von November 2007 bis April 2011 so lange (damals sogar 13 BL-Spiele).

Der LASK und FC Salzburg sind die einzigen ungeschlagenen Teams in der diesjährigen Meistergruppe (je 3S 3U). 12 Punkte aus den sechs Spielen der diesjährigen Meistergruppe holte auch der SK Sturm (4S 2N) – kein Team in dieser Saison der Bundesliga mehr.

Der LASK ist in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (3S 4U) – länger in der laufenden Spielzeit nur in den ersten acht Runden. Die Linzer Athletiker verloren im Jahr 2023 nur eins ihrer 12 BL-Spiele – nur der FC Salzburg kein einziges im Jahr 2023 (8S 4U).

Der LASK gewann in dieser Saison der Bundesliga acht der ersten 14 Heimspiele (3U 3N) – in diesem Jahrtausend zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison nur 2007/08 mehr (damals 10). Der LASK verlor nur eines der letzten acht BL-Heimspiele (5S 2U) – mit 0:2 im März gegen den FC Salzburg.

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 13 Auswärtsspielen ungeschlagen (12S 1U) – so lange wie zuletzt von Dezember 2012 bis Oktober 2013 (damals 15 Spiele – 8S 7U). Weiters gab Salzburg nur in zwei der ersten 14 BL-Auswärtspiele Punkte ab (1U 1N). Das gelang in der BL-Historie zum Vergleichszeitpunkt zuvor nur dem LASK in der Saison 2019/20 (ebenfalls 12S 1U 1N).

Der Ticker vom Spiel Sturm Graz vs Klagenfurt

SK Sturm Graz – SK Austria Klagenfurt Sonntag 14.30 Uhr, SR Manuel Schüttengruber

Der SK Austria Klagenfurt gewann in der 19. Runde in Graz erstmals ein Spiel in der Bundesliga gegen den SK Sturm Graz – die anderen sechs Duelle, darunter die ersten fünf, gingen allesamt verloren.

Der SK Sturm Graz gewann in dieser Saison der Bundesliga 18 der ersten 28 Spiele – nur 1997/98 zum Vergleichszeitpunkt mehr (20). Weiters verlor Sturm nur vier der ersten 28 BL-Spiele – so wenige wie zuvor nur 1997/98 (damals sogar nur 1N).

Der SK Sturm Graz gewann vier der sechs Meistergruppenspiele in dieser Saison der Bundesliga – so viele wie kein anderes Team (Salzburg und LASK je 3). Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann 10 der ersten 14 BL-Heimspiele – so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison und nie mehr in diesem Jahrtausend zum Vergleichszeitpunkt.

Der SK Austria Klagenfurt erzielte 19 Tore nach Standards, davon sechs per Elfmeter – jeweiliger Höchstwert in dieser Saison der Bundesliga. Die Kärntner erzielten drei der vier Tore in der Meistergruppe nach Standards (75%) – der höchste Anteil. Sturm erzielte mit 16 Toren nach Standards die zweitmeisten in dieser BL-Saison.

Der SK Sturm Graz erzielte 13 Jokertore – nur der FC Salzburg (15) in dieser Saison der Bundesliga mehr. Der SK Austria Klagenfurt kassierte 17 Gegentore durch gegnerische Einwechselspieler – so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

Der Ticker vom Spiel FK Austria Wien vs Rapid Wien

FK Austria Wien – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr, SR Alexander Harkam

Der FK Austria Wien ist der Bundesliga seit 10 Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (2S 8U) – wie zuletzt von 2011 bis 2013 (damals ebenfalls 10 Spiele). Die Wiener Austria gewann zwei der drei Saisonduelle. Drei Siege innerhalb einer BL-Saison gelangen der Austria gegen Rapid zuletzt in der Saison 2012/13 unter Peter Stöger (3S 1U).

In Runde 22 gewann erstmals seit dem 16. Dezember 2018 die Heimmannschaft das Derby – der FK Austria Wien mit 2:0. Das war der einzige Heimsieg in den letzten 11 Duellen in der Bundesliga (je ein Auswärtssieg bei 8 Remis).

Der FK Austria Wien erzielte 12 Tore in der diesjährigen Meistergruppe (wie der LASK) – kein Team mehr. Die Wiener Austria kassierte allerdings auch 15 Gegentore – so viele wie kein anderes Team in der diesjährigen Meistergruppe der Bundesliga.

Austrias Haris Tabakovic erzielte in dieser Saison der Bundesliga drei Tore gegen den SK Rapid Wien – vier Tore in einer BL-Saison gelangen im FK-Austria-Wien-Trikot gegen Rapid zuletzt Sigurd Rushfeldt 2003/04.