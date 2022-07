LASK empfängt Klagenfurt, Wolfsberg fordert Sturm Graz

Mit zwei interessanten Duellen wird der erste Spieltag in der Bundesliga fortgesetzt.

LASK Linz – SK Austria Klagenfurt Samstag, 23.07.2022, 17:00 Uhr, Raiffeisen Arena

Der LASK blieb in den 12 Pflichtspielen (inkl. Regionalliga Mitte) gegen den SK Austria Klagenfurt ungeschlagen (9S 3U), in der Bundesliga endeten beide Duelle remis (1:1 in Kärnten, 2:2 in Oberösterreich).

Der LASK und der SK Austria Klagenfurt spielten in der Bundesliga in den ersten zwei Duellen unentschieden – das gab es für die Linzer Athletiker zuvor nur 1974/75 gegen Salzburg. Gegen kein Team spielte der LASK in den ersten drei Bundesliga-Duellen unentschieden.

Der LASK gewann in der Bundesliga die letzten drei Auftaktspiele einer Saison – nie mehr in Folge. Wenn der Auftakt daheim erfolgte, gewannen die Linzer Athletiker die letzten fünf Mal und kassierten dabei kein einziges Gegentor.

Das einzige Duell in der Bundesliga der Trainer Dietmar Kühbauer (Rapid) und Peter Pacult (Klagenfurt) endete am 16. Oktober 2021 mit 1:1. Als Bundesliga-Spieler gewann Pacult 10 der 17 BL-Duelle gegen Kühbauer (3U 4N) und erzielte dabei sieben Tore.

Der LASK erzielte in den ersten vier Bundesligaspielen unter Trainer Dietmar Kühbauer acht Tore – mehr waren es nur in den ersten vier Spielen unter Matthias Hamann 2009 (14 Tore). Unter Kühbauer erzielten die Linzer Athletiker 1,7 Tore mehr als zu erwarten waren (8 Tore / 6,3 xG), in den 29 Spielen davor waren es 23,8 Tore weniger (37 Tore / 60,8 xG).

RZ WAC – SK Sturm Graz Samstag, 23.07.2022, 19:30 Uhr, Lavanttal-Arena

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga 18 Spiele gegen den SK Puntigamer Sturm Graz – gegen kein anderes Team feierten die Kärntner mehr als 14 BL-Siege.

Der SK Sturm Graz blieb in der ADMIRAL Bundesliga die vergangenen vier Auswärtsspiele beim RZ WAC ungeschlagen und gewann die letzten drei davon – jeweils erstmals. Bei den drei Auswärtssiegen erzielten die Steirer jeweils mehr als ein Tor.

Der RZ WAC erzielte in der vergangenen Saison der ADMIRAL Bundesliga gegen den SK Sturm Graz acht Tore – Bestwert für die Kärntner. Sturm kassierte nur gegen den FC Salzburg mehr Gegentore (9). Sturm kassierte dabei zwei Gegentore mehr als zu erwarten waren – nur gegen den TSV Egger Glas Hartberg mehr (sogar 2,1).

Der SK Sturm Graz traf im Kalenderjahr 2022 in der Bundesliga in 13 der 14 Spiele (0:1 in Salzburg), der RZ WAC blieb 2022 nur einmal ohne Gegentor (1:0 daheim gegen den LASK). Die Steirer erzielten 2022 um vier Tore mehr als zu erwarten waren (25 Tore / 21 xG) – Bestwert in der Bundesliga in diesem Zeitraum.

Jakob Jantscher war in der Vorsaison in der Bundesliga an fünf der sieben Tore des SK Sturm Graz gegen den RZ WAC direkt beteiligt (1 Tor, 4 Assists) – nur gegen den SK Austria Klagenfurt (7) an mehr. In der Vorsaison lieferte nur Stefan Skrbo von der WSG Tirol mehr Vorlagen gegen einen Gegner (5 gegen Ried) ab, als Jantscher gegen den WAC.

1.Spieltag (22./23./24. Juli)