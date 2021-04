Langläufer Baldauf erneut wegen Doping vor Gericht

Die beiden ehemaligen Skilangläufer Dominik Baldauf und Max Hauke stehen am Freitag kommender Woche erneut in Sachen Doping vor dem Innsbrucker Landesgericht.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte in beiden Fällen jeweils zwei Anklagepunkte aufgehoben. Diese Anklagepunkte müssen nun noch einmal vor dem Landesgericht Innsbruck verhandelt werden.

Geringeres Strafausmaß möglich

Es geht dabei um zwei Rennen, die die ehemaligen ÖSV-Athleten in Deutschland und Finnland gelaufen sind. Dort gelten bei Doping nämlich andere rechtliche Rahmen als in Österreich, erklärte Sprecher und Vizepräsident des Landesgerichts Andreas Stutter der APA. Nun müsse geklärt werden, ob die begangenen Handlungen auch in diesen beiden Ländern nach dortigem Recht strafbar sind. Sollte das nicht der Fall sein, dann wäre auch der entstandene Schaden geringer und das verhängte Strafausmaß könnte sich ändern. Da die übrigen Anklagepunkte vom OGH jedoch bestätigt wurden, waren die Verurteilungen wegen des Verbrechens des gewerbsmäßig schweren Betrugs rechtskräftig.