Langjähriger ÖVP-Parlamentarier Gottfried Feurstein verstorben

Der langjährige Vorarlberger Nationalratsabgeordnete und ehemalige ÖVP-Sozialsprecher Gottfried Feurstein ist wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag verstorben.

Der Bregenzerwälder war von 1975 bis 2002 Abgeordneter zum Nationalrat und bis 2016 Obmann des Vorarlberger ÖVP-Seniorenbundes. Feurstein war Träger des Großen Silbernen Ehrenzeichens mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich (2002) und des Ehrenzeichens des Landes Vorarlberg in Gold (2003).

"Großes Herz für soziale Anliegen der Menschen"

ÖVP-Klubobmann und Sozialsprecher August Wöginger kondolierte im Namen des Parlamentsklubs und bezeichnete Feurstein als großen Sozialpolitiker der Volkspartei, der für seine Kompetenz, Sachlichkeit und sein Engagement über alle Parteigrenzen geschätzt worden sei. "Feurstein war ein geselliger und ausgesprochen beliebter Politiker, der nicht nur eine ungeheure Kenntnis über die Sozialpolitik, sondern auch ein großes Herz für soziale Anliegen der Menschen hatte", so Wöginger in einer Aussendung am Dienstag.