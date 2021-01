Langjähriges Geheimnis gelüftet

Seit zehn Jahren steht im Brazer Auwald ein geschmückter Weihnachtsbaum.

Viele Winterwanderer und Spaziergänger haben sich in den vergangenen zehn Jahren an einem weihnachtlich geschmückten kleinen Tannenbaum am Wegesrand im Auwald erfreut. Zum zehnjährigen Jubiläum wurden sogar zwei nebeneinanderstehende kleine Tannbäumchen geschmückt und mit einer Lichterkette versehen. Auch in diesem Jahr konnte man in den sozialen Medien lesen, wie sich Spaziergänger, die den Baum entdeckten, bei dem geheimnisvollen unbekannten Weihnachtsmann bedankten.

Wunderbare Geschichte

Die wunderbare Geschichte begann vor zehn Jahren. Der geheimnisvolle Weihnachtsmann hat einen sehr guten Freund, der damals vor Weihnachten gerade eine Trennung hinter sich hatte und allein das Weihnachtsfest feiern musste. Er tat ihm leid und so entschloss er sich, für seinen Freund einen Baum im Wald zu schmücken. Unter einem Vorwand lockte er dann seinen Freund an die besagte Stelle und schenkte ihm diesen Weihnachtsbaum und feierte mit ihm im Wald Weihnachten. Er schenkte seinem Freund auch eine Zeit, in der er nicht allein war.

Liebgewordene Tradition