Langfinger in Uniform: Polizistin bestiehlt Kollegen

Mehrere betroffene Beamte von verschiedenen Dienststellen in Vorarlberg erlebten im vergangenen Jahr eine böse Überraschung beim Blick in ihre, zumeist im Spind verwahrten, privaten Geldbörsen. Dabei kamen teilweise mehrere hundert Euro abhanden. Rasch kam die Frage auf, wer hinter den Diebstählen stecken könnte. Gibt es etwa einen Langfinger in den eigenen Reihen?