Vorarlberg: Schwerer Motorradunfall in Kennelbach

Nach dem Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Pkw musste die Langener Straße auf Höhe Kennelbach gesperrt werden.

Am 04.09.2018 gegen 13:56 Uhr fuhr eine 49-jährige Frau aus Dornbirn mit ihrem PKW aus der Hauseinfahrt eines Hauses an der Langenerstraße vorwärts auf die Langenerstraße. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 53-jähriger Mann aus Hard mit seinem Motorrad von Langen bei Bregenz kommend in Richtung Bregenz.