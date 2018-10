Langeneggs Kampfkraft blieb ohne Lohn

Das Schlusslicht forderte den Tabellenzweiten Kitzbühel voll, unterlag aber mit 2:3.

Langenegg. Die Partie des Zima FC Langeneg gegen das Spitzenteam aus der Gamsstadt begann nicht gerade vielversprechend, denn bereits nach vier Minuten lagen die Vorderwälder mit 0:1 im Rückstand und das Unheil schien wieder seinen Lauf zu nehmen. Die Tiroler konnten in der Anfangsphase nach Belieben schalten und walten. Nach dem überraschenden Ausgleichstreffer, der einem Eigentor entsprang (11.) bekamen Patrick Maldoner & Co. dann aber mehr und mehr Oberwasser. Ein Freistoß des Kapitäns strich noch knapp über das gegnerische Gehäuse (21.), wenig später war dann aber Kevin Bentele zur Stelle. Er verwertete ein ideales Zuspiel von Sebastian Inama trocken zur 2:1-Führung (26.).

In der Folge gab es hüben und drüben mehrere Einschussmöglichkeiten, Zählbares schaute vorerst allerdings nicht heraus. So roch es bis zur 67. Spielminute nach einer faustdicken Überraschung. Dann brachten zwei Aussetzer die Wälder doch noch auf die Verliererstraße. Mit einem unbedrängten Kopfball von Martin Boakye sowie einem Schuss des völlig allein stehenden Raul Baur (74.) brachten sich die Langenegger selbst um die Früchte des Erfolges. „Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Da spielen wir mit dem Tabellenzweiten auf Augenhöhe und dann besiegen wir uns selbst“, so der enttäuschte Coach Klaus Nussbaumer.