Langenegg zwang den Tabellendritten in die Knie

Die Vorderwälder fuhren überraschend den sechsten Saisonsieg ein.

Langenegg. In der Hinrunde hatte man gegen den regierenden Regionalligameister USK Anif noch eine bittere 0:10-Niederlage hinnehmen müssen, im Retourspiel “Im Weiher” präsentierten sich die Kicker vom Zima FC Langenegg von einer ganz anderen Seite.

Trainer Klaus Nussbaumer vertraute auf dieselbe Startelf wie beim Punktegewinn vor einer Woche in Kufstein. Die Wälder zeigten von Beginn an keinen Respekt vor den spielstarken Salzburgern und Goalgetter Kevin Bentele setzte auch die ersten Duftmarken (7., 8.). Danach übernahmen die Gäste vorerst das Kommando und vergaben in dieser Phase zwei Topchancen (14./Pfosten, 35.). Als René Zia nach einem Blackout von Langenegg-Goalie Michael Wohlgenannt auf 0:1 stellte (38.), schien für die Salzburger alles auf Schiene zu laufen. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich durch Bentele (45.) warf sie nicht aus der Bahn und Zia jubelte wenig später zum zweiten Mal (54.).