Langenegg: Volkspartei unangefochten an der Spitze

Die ÖVP bleibt in Langenegg bei der Landtagswahl 2019 auf Platz eins. Sie wuchs um 2,08 Prozentpunkte auf 63,75 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 49,81 Prozentpunkten an die Grünen, die auf 13,94 Prozent kamen (plus 3,84 Prozentpunkte). 8,92 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,33 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Langenegg wurden die NEOS. Das Minus von 0,63 Prozentpunkten markiert einen leichten Rückgang auf 6,51 Prozent für die Pinken. Die SPÖ steigerte sich um 1,46 Prozentpunkte: 3,72 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Kleinparteien auf dem Stimmzettel bekamen 3,17 Prozent. In Langenegg waren 821 Personen wahlberechtigt. Die Wahlbeteiligung war mit 65,9 Prozent hoch, 541 Stimmen wurden abgegeben, 538 waren gültig.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.