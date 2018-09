Langenegg unterlag dem Tabellenführer knapp

Die Nussbaumer-Elf musste sich im Derby dem FC Dornbirn mit 1:2 geschlagen geben.

Nach anfänglichem Abtasten mit je einer Möglichkeit hüben (Paulo Victor/9.) und drüben (Christoph Domig/12.) war es ausgerechnet ein Ex-Langenegger, der die Gäste in Führung brachte. Jonas Gamper ließ Langenegg-Keeper Michael Wohlgenannt mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze in den „Winkel“ keine Chance (20.). Die Freude darüber währte jedoch nicht lange. Paulo Victor spielte den Ball ideal für Andreas Röser in die Gasse, dieser ließ sich nicht zweimal bitten und stellte auf 1:1 (23.). Danach plätscherte die Partie vor sich hin, kurz vor dem Seitenwechsel kamen die Dornbirner nochmals auf, Lukas Fridrikas (40.) und Franco Joppi (41.) vergaben aber.

Auch im zweiten Spielabschnitt blieb mit Ausnahme eines Freistoßes von Christoph Domig, der knapp am Pfosten der Hausherren vorbeistrich, auf beiden Seiten vieles Stückwerk – bis zur 70. Minute. Florian Prirsch fasste sich ein Herz und stellte aus 25 Metern mit einem gefühlvollen Heber auf 2:1 für den Tabellenführer. Spannung kam dann erst wieder in der Schlussphase auf. Zuerst vergab der eingewechselte Ygor Carvalho per Kopf aus kürzester Distanz (84.), dann scheiterte Florian Prirsch in der Nachspielzeit ebenso an der Torumrandung wie Kevin Bentele auf Seiten der Wälder. Zudem traf Michael Schmid den abgeprallten Ball nicht richtig. So blieb es beim knappen Sieg für das Team des früheren Langenegg-Trainers Markus Mader.