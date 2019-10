Langenegg ließ den Tabellenführer straucheln

Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Hella Dornbirn schielen die Wälder noch auf einen Aufstiegsplatz.

Langenegg. Schon eine Woche zuvor ließen die Kicker vom Zima FC Langenegg in der VN.at-Eliteliga aufhorchen, zwangen sie doch den Tabellenzweiten SCR Altach Amateure in die Knie. Nun musste auch der Tabellenführer daran glauben. Die Nussbaumer-Elf gab dem bis dahin auswärts noch ungeschlagenen Hella Dornbirner SV mit 2:1 das Nachsehen.

Damit konnten sich die Vorderwälder auf den fünften Platz vorschieben und haben sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei, der den Aufstieg in die im Frühjahr beginnende Regionalliga West mit je zwei Teilnehmern aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg bedeuten würde. „So lange wir noch eine theoretische Chance haben, werden wir alles geben, um einen Aufstiegsplatz zu erreichen“, gibt sich Coach Klaus Nussbaumer kämpferisch.

In der Partie gegen die Messestädter neutralisierten sich die Teams in der ersten Spielhälfte weitgehend, dann kamen die großen Auftritte des wieder genesenen Patrick Maldoner. Zuerst zirkelte er wenige Sekunden nach Wiederbeginn einen Eckball auf den Kopf von Dominik Heidegger, der damit den Führungstreffer für die Heimmannschaft erzielte. Eine Viertelstunde später schloss der Kapitän einen mustergültigen Angriff zum 2:0 ab. Die Gäste konnten zwar noch auf 1:2 verkürzen (68.), die Langenegger spielten den Sieg aber klug nachhause. „Mein Team hat die taktischen Vorgaben perfekt umgesetzt, deshalb haben wir einen verdienten Sieg eingefahren“, so der Trainer.