Langenegg holte den zweiten Saisonsieg

Nach dem 3:2-Erfolg bei den Lustenauer Amateuren gastiert am Freitag Röthis im Weiher.

Langenegg. Die Kicker vom Zima FC Langenegg konnten am Sonntag mit einem 3:2 in Lustenau ihren zweiten vollen Erfolg in der VN.at-Eliteliga bejubeln. Michael Schmid fixierte diesen allerdings erst kurz vor dem Schlussspfiff. In der Anfangsphase wogte die Partie hin und her, mit Chancen hüben (Amoy Christopher Brown/2., Ismet Osmani/7.) und drüben (Milan Rakic/1., Marc Nussbaumer/6.). So ließ auch der erste Treffer nicht lange auf sich warten, der Lustenauer Verteidiger Thiago de Lima Silva verwertete eine Flanke des Langeneggers Milan Rakic in Stile eines Stürmers – allerdings ins eigene Tor (8.).