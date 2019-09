Langenegg holt Punkt in Lauterach

Nach dem eher schmeichelhaften 1:1 kommt am Sonntag der VfB Hohenems.

Langenegg. Auf bescheidenem Niveau bewegte sich die VN.at Eliteliga-Partie zwischen dem FC Lauterach und dem Zima FC Langenegg über weite Strecken. Zu Beginn gaben die Gäste den Ton an und setzten auch die erste Duftmarke, Michael Schmid fand allerdings im Goalie der Hausherren seinen Meister (4.). Eine Zeigerumdrehung später war es dann aber so weit. Nach einem Bentele-Freistoß rasierte der mit aufgerückte Dominik Heidegger den Ball per Kopf und Unglücksrabe Tobias Dür versenkte denselben zum 0:1 im eigenen Tor.