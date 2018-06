Langenegg fixiert mit 4:0-Sieg in Wolfurt den ersten Platz

Nach 4:0-Auswärtssieg in Wolfurt stehen Maldoner und Co. fix auf dem ersten Platz, Aufstieg in die Westliga vor positivem Bescheid

Einen Spieltag vor dem Saisonende sicherte sich der regierende Meister Langenegg abermals den Titelgewinn in der Vorarlbergliga. Im 4:0-Auswärtssieg in Wolfurt präsentierten sich die Schützlinge von Meistermacher Klaus Nussbaumer bei Tropenhitze von der allerbesten Seite und machten alles klar. Patrick Maldoner und Co. boten den mitgereisten Wälder-Fans eine Demonstration der eigenen Stärke und stehen vollkommen zu Recht wieder auf dem obersten Thron. Nach Spielschluss gab es in der Hofsteiggemeinde schon die ersten Jubelszenen. Doch die zweite große Meisterparty in Folge geht am letzten Spieltag im Heimspiel gegen SW Bregenz über die Bühne. „Die große Meisterfeier wird ein Fest für alle und beinhaltet auch so manche Überraschungen“, freut sich Langenegg-Obmann Raimund Steurer. Sportlich haben sich die Wälder den zweiten Triumph in Folge auch redlich verdient. Nach Andelsbuch, Bizau und Alberschwende wäre Langenegg der vierte Klub aus dieser Region, welcher in der Drittklassigkeit spielen kann und soll. Bis Mitte der Woche soll laut den Langenegg-Verantwortlichen eine definitive Entscheidung zwecks Aufstieg fallen. Wenn die RLW-Reform ab 2019/2020 in Kraft tritt, dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch Langenegg dieser angehören. Denn laut dem Langenegg-„Boss“ Raimund Steurer stehen die Chancen diesmal auf einen Aufstieg in die Westliga bei 80:20 mit Ja. Allerdings stehen noch letzte Gespräche mit der Mannschaft und dem Verband an.