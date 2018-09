Langenegg empfängt den Tabellenführer

Am Sonntag gastiert der FC Dornbirn auf der Sportanlage, die dann auch feierlich eröffnet wird.

Langenegg. Nichts zu holen gab es für den Zima FC Langenegg beim Antreten in Schwaz am vergangenen Wochenende. Die Wälder mussten sich mit 1:3 geschlagen geben, was bedeutet, dass man über dem Arlberg noch immer punktelos ist. Laut Trainer Klaus Nussbaumer waren die Tiroler in Halbzeit eins das überlegene Team. „Wir waren oft einen Schritt zu langsam, das 0:1 zur Pause schmeichelt uns“, macht der Coach keinen Hehl aus der schwachen Darbietung bis dahin. Gleich nach dem Seitenwechsel gelang Paulo De Souza zwar der Ausgleich (46.), dem 2:1 für die Schwazer konnten Patrick Maldoner & Co. dann aber nichts mehr entgegensetzen und kassierten in der Schlussphase noch den dritten Gegentreffer (89.).