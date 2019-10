Langenegg bezwang den Aufstiegsaspiranten Altach

Die Nussbaumer-Elf feierte einen verdienten 4:2-Auswärtserfolg.

Langenegg. Nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage gegen den VfB Hohenems zeigten sich die Kicker vom Zima FC Langenegg am vergangenen Samstag beim Tabellenzweiten SCR Altach Amateure wieder von ihrer besten Seite. Die mit drei Spielern aus dem Profikader, darunter auch Daniel Nussbaumer, der Neffe des Langenegg-Trainers, angetretenen Hausherren gingen zwar zweimal in Führung, Goalgetter Kevin Bentele schaffte jedoch jeweils den Ausgleich (7., 39.). Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Michael Schmid per Kopf die erstmalige Führung für die Vorderwälder (41.).