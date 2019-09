Langen: Tesla in schweren Unfall verwickelt - Fünf Verletzte

Langen - In Langen bei Bregenz kam es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge waren beteiltgt. Fünf Personen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstag im Wirtatobeltunnel in Langen ereignet. Drei Pkw waren in eine Kollison im Tunnel verwickelt, darunter auch ein Elektroauto (Tesla). Über den genauen Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor.