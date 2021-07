Langen bei Bregenz: Motorradfahrer verletzt

Am Montagnachmittag kam es in Langen bei Bregenz zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Am Montag um 16.10 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mann aus dem Bregenzerwald mit einem Kleintransporter auf der L 4 in Sulzberg von Doren kommend in Richtung Langen bei Bregenz. Zur selben Zeit fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer von Langen bei Bregenz kommend in Richtung Doren. Bei Straßenkilometer 2,0 dürfte der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geraten sein und stieß in der Folge mit dem entgegenkommenden Kleintransporter frontal zusammen.