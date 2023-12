Lange Wartezeiten bei Rückzahlungen von Wahlarztrechnungen in Vorarlberg

In Vorarlberg berichten Bürger von erheblichen Verzögerungen bei der Erstattung von Wahlarztrechnungen durch die ÖGK. Einige Wartende melden, dass sie schon seit März auf ihre Rückzahlungen warten. In einem Facebook-Posting wurde eine Stellungnahme der ÖGK veröffentlicht, in welchem diese erklärte, dass die Bearbeitungszeit momentan bis zu 13 Wochen betragen kann.