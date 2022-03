Lange Schlangen für behördliche PCR-Tests

Die Infektionszahlen steigen und die Warteschlangen vor den Testzentren wachsen.

Wie ein Lokalaugenschein am Montagvormittag beim Dornbirner Testzentrum am Messegelände gezeigt hat, müssen derzeit viele Menschen zu behördlich angeordneten PCR-Tests. Jedenfalls war die entsprechende Schlange im Dornbirner Testzentrum auffällig lang, während bei den freiwilligen Tests so gut wie niemand anstand.

Zahlen steigen weiter

Während am Montagmittag in Vorarlberg die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten und aktiv positiven Menschen auf 19.832 anstieg, schnellten auch die Zahlen der Covid-Patienten in den Krankenhäusern des Landes nach oben. 93 CoV-Patienten auf den Normalstationen, ein plus von 15, und sieben auf den Intensivstationen, zwei mehr als noch am Sonntag, verzeichnet das Dashboard des Landes Vorarlberg am Montagmittag.

Rauch für reduziertes Testangebot

Diese Steigerung, und auch die damit verbundene höhere Zahl an notwendigen PCR-Tests, kommt mitten in einer anhaltenden Diskussion darüber, ob und in welchem Ausmaß Corona-Tests weiter kostenlos bleiben sollen. Der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch jedenfalls hat am Samstag erklärt, er wolle am reduzierten Testangebot festhalten.

