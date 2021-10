Lange Nacht im Werkraumhaus

Zahlreiche Museumsbesucher starteten ihre Lange Nacht der Museen im Werkraumhaus bevor sie sich anschließend auf die Bregenzerwald Tour aufmachten.

Schon gleich zu Beginn, um 18:00 Uhr, wurde die aktuelle Werkraumausstellung Ausstellung vom Schaufenster zum Wissensfenster von interessierten Gästen besucht. Die aktuelle Ausstellung vermittelte den „Lange Nacht Besuchern“ altes Wissen zu Entstehungs- und Herstellungsprozessen an fünfzehn eindrucksvollen Stationen. Zu sehen gab es außergewöhnliche Kooperationen der Werkraum- Mitgliedsbetriebe, an Station 4 kam auch der Spaß nicht zu kurz. Am exklusiven Super-Fußball-Kicker-Tisch wurden spannende Matche ausgetragen und Torjubel hallte durch das ganze Werkraumhaus.