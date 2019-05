Lange Nacht der Kirchen

Am 24.05.2019 wurden die Kirchen- und Kirchturmtüren auch in Hörbranz geöffnet

Dank der Zusammenarbeit der Leiblachtaler Pfarrgemeinden Hörbranz, Lochau, Eichenberg, Hohenweiler und Möggers, die mit rund 130 freiwilligen und engagierten Helfern für ein abwechslungsreiches Programm rund um die St. Martinskirche sorgten, kann die „Lange Nacht der Kirche“ in Hörbranz als voller Erfolg bezeichnet werden. Bei der österreichweiten Veranstaltung, die um 17.50 Uhr mit dem gemeinsamen Glockengeläut in ganz Österreich gestartet wurde, halten mehr als 700 Kirchen am gleichen Tag ihre Türen offen und „bespielen“ den Kirchraum. In Hörbranz bot sich eine ideale Gelegenheit eines ungezwungenen Miteinanders und der Kirchplatz war einmal mehr der Mittelpunkt des Dorfes. Mehr als 500 Interessierte aller Altersklassen nutzen die Gelegenheit um einen Blick hinter die Kulissen der Kirche zu werfen, Neues zu entdecken, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen, geschichtliche Hintergründe zu erfahren und einen unvergesslichen Abend zu erleben.