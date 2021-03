Landwirtschaftskammer-Wahl: Bauernbund klar vorne

Der ÖVP-Bauernbund baut seine Spitzenposition in beiden Sektionen aus.

Land- und Forstwirte

In der Sektion der Land- und Forstwirte erzielten Spitzenkandidat Josef Moosbrugger und sein Team 80 Prozent der gültigen Stimmen, was einer Steigerung um 4,5 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Die freiheitlichen und unabhängigen Bauern kamen auf 20 Prozent der Stimmen, was ein Minus um 4,5 Prozent bedeutet.

Land- und forstwirtschaftlichen Dienstnehmer

Insgesamt waren 13.009 Mitglieder in der Sektion Land- und Forstwirte und 1.915 Mitglieder in der Sektion land- und forstwirtschaftliche Dienstnehmer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und ihre künftige Interessenvertretung in der Landwirtschaftskammer Vorarlberg zu wählen. In beiden Sektionen stellten sich jeweils zwei Fraktionen dem Votum, die Wahlbeteiligung betrug 45,07 Prozent.