Landwirtschaftskammer: Moosbrugger als Präsident bestätigt

Josef Moosbrugger, Vorsitzender der Landwirtschaftskammer Österreich, ist am Donnerstag bei der konstituierenden Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Vorarlberg einstimmig als Präsident der Landesorganisation bestätigt worden.

ÖVP-Bauernbund mit satter Mehrheit

Der ÖVP-Bauernbund, für den Moosbrugger antritt, hat bei der Landwirtschaftskammerwahl vor wenigen Wochen in beiden Wahlkörpern - jenem der Land- und Forstwirte und jenem der Dienstnehmer - je rund 80 Prozent Stimmenanteil erzielt. Damit verfügen die ÖVP-Bauern in den nächsten fünf Jahren über 16 der 19 Mandate in der Vollversammlung der Vorarlberger Kammer. Außer dem Bauernbund traten lediglich die Freiheitlichen und unabhängigen Bauern an.