Landwirtschaft und Bevölkerung im Dialog

Informationsbroschüre gibt vielfältige Einblicke in die Langenegger Landwirtschaft.

Herzstück ist ein Druckwerk, das Eindrücke, Einkaufsmöglichkeiten und Informationen rund um die Landwirtschaft in Langenegg bietet. Auf unterschiedlichste und vielfältigste Weise treten alle 31 Bauernfamilien des Ortes bildlich in Erscheinung. Diese Broschüre, ergänzt mit einer kleinen Aufmerksamkeit der Bäuerinnen, wurde von der bäuerlichen Jugend allen Langenegger Haushalten überbracht. Darin wird der Blick der Dorfbevölkerung auf die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern sowie deren Lebensmittel und Dienstleistungen gelenkt. Auch ihr Beitrag zur Pflege der Landschaft wird ins Blickfeld gerückt.

Im Mittelpunkt steht eine Übersicht auf welchen Höfen welche Lebensmittel erhältlich sind. Das Spektrum reicht vom Wachtelei, Ziegenkäse und Schnäpsen über Dinkelnudeln, Honig und Gemüse bis zu vielfältigen Kalbfleischprodukten. Auch die Dorfsennerei als bäuerliche Genossenschaft präsentiert ihr reichhaltiges Spezialitätensortiment genauso wie der Dorfladen sein bäuerliches Produktangebot. Der Titel „Wir geben, was wir leben. Willkommen bei den Langenegger Bäuerinnen und Bauern“ und die sehr persönlich gehaltene Aufmachung dieses Druckwerkes sind eine Einladung an die Dorfbevölkerung, hineinzuschauen in die Höfe im Ort, in den Austausch zu treten und auch den bäuerlichen Lebensmitteln das Vertrauen zu schenken.