Landtagswahl: 270.437 Vorarlberger wahlberechtigt

Für die Landtagswahl im Oktober 2019 sind nach den vorläufigen Zahlen 132.138 Männer und 138.299 Frauen, insgesamt somit 270.437 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger wahlberechtigt.

407 der insgesamt 270.437 Wahlberechtigen sind ehemalige Landesbürgerinnen und Landesbürger mit dem Hauptwohnsitz im Ausland, welche einen Antrag auf Eintragung in die Wählerkartei in jener Gemeinde Vorarlbergs gestellt haben, in der sie den Hauptwohnsitz vor dem Verzug ins Ausland hatten.