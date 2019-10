Landtagswahl 2019: Wie viele Wahlplakate "verschönern" Bregenz?

Der Intensivwahlkampf in Vorarlberg läuft auf Hochtouren. Das ist auch an den zahlreichen Wahlplakaten der Parteien zu sehen.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Am 13. Oktober 2019 wählt Vorarlberg einen neuen Landtag, nur zwei Wochen nach der Nationalratswahl. Damit haben die Parteien also nur noch 14 Tage Zeit um unentschlossene Wähler für sich zu gewinnen. Dabei setzten alle Parteien auch wieder sehr stark auf den Einsatz von Wahlplakaten. Was für Auswüchse das annehmen kann, sieht man aktuell in Bregenz.