Landtagsenquete zur Gesundheitsversorgung: Bevölkerung kann mitreden!

Das im Vorjahr festgelegte Thema der parlamentarischen Enquete am 23. September ist im Lichte der neuen Herausforderungen durch die Covid-19-Krise aktueller denn je: "Konkrete Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Vorarlberger Gesundheitsversorgung". Die Bevölkerung kann sich in die Diskussionen einbringen, ohne selbst bei der Veranstaltung im Cubus in Wolfurt anwesend sein zu müssen.

Landtagspräsident Harald Sonderegger lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, Fragen, Anregungen oder Anliegen zum Thema per Mail einzusenden. Die eingegangenen Beiträge fließen (anonym) in die Diskussion ein.

Bereits in den vergangenen Jahren haben die Bürgerinnen und Bürger das Angebot rege genutzt und sich mit vielfältigen Mails an der Landtagsenquete beteiligt. Diese Möglichkeit besteht auch nun wieder, wie Landtagspräsident Harald Sonderegger bestätigt: "Gerade in Zeiten von Covid-19 und Social Distancing ist diese – wenn man so will – 'fernbediente' Mitsprache-Option besonders wichtig."

Ab sofort können konkrete Fragen und Anregungen sowie allgemeine Anliegen zur Vorarlberger Gesundheitsversorgung bis spätestens 22. September 2020 an den Landtag, landtagsenquete2020@vorarlberg.at, übermittelt werden. Der Landtagspräsident sichert zu, dass die Absender anonym bleiben, ihre Anliegen aber zur Sprache kommen.

Die Veranstaltung im Cubus in Wolfurt erfüllt selbstverständlich die aktuellen Bestimmungen zur Covid-19-Prävention. Sie wird am 23. September ab 14 Uhr live in voller Länge auf VOL.AT übertragen und ist im Videoarchiv des Landtags www.vorarlberg.at/landtag_videoarchiv auch später noch nachsehbar.

Zur Veranstaltung

Im Mittelpunkt der diesjährigen Enquete des Vorarlberger Landtags

stehen konkrete Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der Vorarlberger Gesundheitsversorgung. Drei Experten analysieren jeweils einen wesentlichen Bereich des Themas:

"Präventionssäule stärken – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche"

Dr. Harald Geiger, MPH, Ärztlicher Leiter für Kinder- und Jugendgesundheit, aks gesundheit GmbH

"Sicherung einer wohnortnahen Grundversorgung"

Dr. Burkhard Walla, Kurienobmann niedergelassene Ärzte, Vizepräsident der Ärztekammer für Vorarlberg

"Best Point of Service"