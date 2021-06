Landtagsenquete zu Arbeit, Steuern und Vermögen

„Zeit für Gerechtigkeit: Arbeit, Steuern, Vermögen“ lautete das Thema, das am Mittwoch (2. Juni) im Mittelpunkt der parlamentarischen Enquete des Vorarlberger Landtags stand.

Landtagspräsident Harald Sonderegger betonte: „Es ist wichtig, diesen Themenkomplex offen und öffentlich zu diskutieren.“ Im Rahmen der Veranstaltung im Cubus in Wolfurt gaben drei Expert:innenvorträge aufschlussreiche Einblicke in jeweils einen der thematischen Teilbereiche.

Enquete als "Informationssitzung"

Sonderegger erinnerte an den Zweck der parlamentarischen Enquete: „Sie ist quasi eine ,Informationssitzung‘ des Plenums und bietet den Abgeordneten die Möglichkeit, sich – abseits des Tagesgeschäfts und orientiert an Inputs von Expert:innen – einen Überblick über wichtige Themen zu verschaffen. Die Ergebnisse und gewonnen Erkenntnisse aus Enqueten finden regelmäßig Eingang in die Landtagsarbeit.“ Vorgegeben wird das Thema jedes Jahr von einer anderen Fraktion – in diesem Jahr war das turnusgemäß die SPÖ.