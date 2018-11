Landtagsausschüsse entschieden über Wohnen in Vorarlberg

In den heutigen Ausschüssen des Vorarlbegrer Landtags wurden mehrere Entscheidungen besprochen und gefällt, die den Zugang zum angespannten Wohnmarkt in Vorarlberg wieder erleichtern sollen.

Während ÖVP-Raumplanungssprecher Werner Huber von einem “echten Meilenstein in der Raumplanung” spricht, trauert der SPÖ-Wohnbausprecher Michael Ritsch nicht ergriffenen Chancen hinterher.

Huber indes ist überzeugt, dass mit den neuen Gesetzen “vor allem der Spekulation mit Grund und Boden eine klare Grenze gesetzt” wird. Widmung und Nutzung würde nun wieder stärker im Einklang gebracht, um vor allem jungen Vorarlbergerinnen und Voralrbergern das Leben in den eigenen vier Wänden zu verwirklichen.

Vor allem die Wiedereinführung des Erklärungsverfahrens ist für Huber zentral: Dieses findet nur bei Rechtserwerben an unbebauten, als Baufläche gewidmeten Grundstücken Anwendung und umfasst einerseits die Erklärungspflicht über eine Bebauung binnen 10 Jahren ab Rechtserwerb und andererseits die Offenlegung über die bereits bestehenden Eigentums- und Verfügungsrechte des Grunderwerbers an anderen unbebauten Bauflächen.

„Diese dürfen in Zukunft ein Ausmaß von 5 ha nicht überschreiten, da – zur Verhinderung der Baulandhortung – sonst ein weiterer Rechtserwerb an einer unbebauten Baufläche nicht möglich ist“, erläutert Huber ein wesentliches Element der Neuregelung. Eine Ausnahme von der Erklärungspflicht besteht weiterhin für den Rechtserwerb an einer unbebauten Baufläche von bis zu 800 m² Fläche.