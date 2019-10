Landtag: Thür erhält drittes NEOS-Mandat

Das Erweiterte Landesteam der NEOS hat am Mittwoch Abend die Mandatsverteilung fixiert.

Für die NEOS werden Sabine Scheffknecht, Johannes Gasser und Garry Thür in den Vorarlberger Landtag einziehen.

Scheffknecht und Gasser haben in mehreren Bezirken auf Platz eins und zwei kandidiert. Das Grundmandat holten die Neos in Feldkirch und Bregenz. In beiden Bezirken überholte Fabienne Lackner den Listendritten Gerfried Thür. Da sich Scheffknecht und Gasser für je eines der Bezirksmandate entschieden, zieht Thür über die Landesliste ein. Dort gibt es keine Vorzugsstimmen.