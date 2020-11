Landtag live: Vorarlberg im Lockdown II

Am Mittwoch ab 9 Uhr im Livestream auf VOL.AT: Angelobung eines Abgeordneten und Aktuelle Stunde zu zweitem Lockdown.

Am Beginn der Landtagssitzung am Mittwoch, 18. November 2020, ab 9.00 Uhr, stehen die Angelobung des neuen Abgeordneten, SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner, und Neuwahlen in die Ausschüsse auf der Tagesordnung. Danach widmet sich die Aktuelle Stunde dem von allen Landtagsfraktionen gemeinsam vorgegebenen Thema "Vorarlberg im Lockdown II: Vor welche aktuellen Herausforderungen stellt uns die Pandemie?" Eine Dolmetscherin und ein Dolmetscher übersetzen die Aktuelle Stunde in Gebärdensprache. Die Landtagssitzung wird live auf VOL.AT übertragen.