Landtag live: Ärztemangel im Fokus

In der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause steht Vorarlbergs Gesundheitssystem im Fokus.

Am Donnerstag, dem zweiten Tag der kommenden Landtagssitzung, steht ab 9.00 Uhr die Aktuelle Stunde auf der Tagesordnung. Das turnusgemäß von der FPÖ vorgegebene Thema lautet: „Vorarlbergs Gesundheitslandschaft auf Vordermann bringen – Versorgung langfristig sichern, Ärztemangel endlich entgegenwirken!“

Am Mittwoch stand die Generaldebatte zum Rechenschaftsbericht 2021 auf dem Programm - krankheitsbedingt erstmals ohne Landeshauptmann und Finanzreferent Markus Wallner (ÖVP), den Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) vertrat. Die Teuerung war ein große Thema in der Debatte. Die Opposition forderte rasche Hilfen, Schöbi-Fink betonte, das Unterstützungspaket des Landes komme im Mittelstand an.