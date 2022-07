Ländle-Wetter: Bis zum Wochenende wird's gewittrig!

Die moderaten Temperaturen vom Wochenanfang ziehen sich weiter.

Mittwoch

Am Mittwoch wird es um den Bodensee und über den breiteren Tälern recht sonnig mit zeitweise harmlosen Wolkenfeldern. Im Bergland scheint die Sonne zeitweise, schon ab dem Vormittag ist es aber wolkiger. Nur vereinzelt ist auch einmal ein kurzer Regenspritzer dabei. Es wird schwülwarm. Höchstwerte: 22 bis 26 Grad.

Donnerstag

Zuerst sonnig, auch wenn einige höhere Wolken durchziehen. Am Nachmittag nehmen die Quellwolken zu und es kommt vor allem im Bergland zu lokalen Schauern und Gewittern. Schwülwarm. Tiefstwerte: 10 bis 15 Grad, Höchstwerte: 24 bis 28 Grad.

Freitag

Am Freitag wechselnd bewölkt und nur zeitweise sonnig. Die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter steigt in der zweiten Tageshälfte deutlich an. Tiefstwerte: 14 bis 18 Grad, Höchstwerte: 22 bis 26 Grad.