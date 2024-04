Ländle-Tierpensionen: So wird der Urlaub auch für die Vierbeiner zur Erholung

Jedes Jahr dasselbe Problem: Die Familie fährt in den Urlaub. Doch wo sollen Bello, Carlos und Schnuffl jetzt hin? Für genau dieses Problem gibt es die perfekte Lösung: Tiersitter. Was man dabei beachten muss und wo im Ländle diese Dienste angeboten werden, finden Sie hier.

Es gibt wie bei jeder Dienstleistung auch hier verschiedene Preis-Leistungsverhältnisse. So gibt es zum Beispiel die Käfig-bzw. Zwingerhaltung, welche die preiswerteste Option des Tiersittings ist. Allerdings sind die Tiere hier die meiste Zeit des Tages alleine und häufig sehr gestresst. Mit Ausnahme von Vögeln und Kleintieren ist das nicht die beste Wahl für Hunde und Katzen. Vorallem für Familienhunde ist die Zwingerhaltung absolut nicht zu empfehlen.

Die Zimmerhaltung bietet sich vorallem für problematische Hunde und Katzen an. Die Vierbeiner sind bei dieser Art von Tiersitting auch teilweise alleine, allerdings nur stundenweise. Manchmal werden sie auch in kleineren Gruppen zusammengestellt und haben so dann tagsüber Gesellschaft. Die Preise schwanken hier je nach Intensität der Betreuung und dem gebotenen Komfort.

Die beste Möglichkeit, damit verbunden aber auch die kostenintensivste Möglichkeit ist die Gruppenhaltung mit Familienanschluss. Insbesondere für Hunde ist die Unterbringung in Familien die beste Option. Die jeweiligen Familien richten ihr Leben nach den Tieren aus und die Tiere sind völlig in die Familie und den Alltag mit eingebunden. Hier sind sie wenig bis gar nicht alleine. Die Gruppengröße ist sehr unterschiedlich und kann von zwei bis zu zehn und mehr Tieren variieren.

Vor allem für Hunde ist eine Haltung in Gesellschaft sehr zu empfehlen, da auch die soziale Interaktion so gefördert werden kann. Wann hat ein Hund schon die Möglichkeit, mit so vielen Artgenossen zu spielen?

Woran erkennt man eine gute Tierpension?

VOL.AT hat eine Liste einiger vertrauenswürdiger Tierpensionen im Ländle zusammengestellt. Was allerdings wichtig ist: Mit der Suche rechtzeitig zu beginnen. So kann man sich einen Überblick verschaffen und die in Frage kommenden Pensionen vor Ort besichtigen. Gute Tierpensionen sind oft schon Monate vor den klassischen Urlaubszeiten ausgebucht.

self all Open preferences.

Ein Besuch ist ein absolutes Muss

Nur online ist es schwierig festzustellen, ob die Tierpension tatsächlich so aussieht, wie auf den Bildern. Hier helfen Rezessionen auch ein wenig. Man kann sich ansehen, was Leute schon für Erfahrungen mit ihren Schützlingen gemacht haben. Allerdings ist es unausweichlich, auch einmal die Tierpension zu besichtigen. Am besten nimmt man hier den Hund gleich mit, sodass man schon merkt, ob er sich mit der Familie und in der Umgebung wohlfühlen würde.

Vorallem aber ist eine gute Tierpension gewerblich geführt.

Einige weitere wichtige Kriterien sind:

Es wird ein Betreuungsvertrag abgeschlossen , in dem alle wichtigen Informationen zum Tier und eine Notfallnummer festgehalten werden.

, in dem alle wichtigen Informationen zum Tier und eine festgehalten werden. Besondere Bedürfnisse und Wünsche des Tieres werden erfragt.

und Wünsche des Tieres werden erfragt. In der Tierpension werden Einzelunterkünfte wie auch Gruppenhaltung angeboten . Katzen sollten maximal zu zweit in einem Raum untergebracht sein.

. Katzen sollten maximal zu zweit in einem Raum untergebracht sein. Auslauf- und Beschäftigungsmöglichkeiten sind vorhanden.

sind vorhanden. Die Unterbringung ist artgerecht gestaltet, sauber, hell, belüftet und ausbruchsicher.

Die Qualität des Futters ist hochwertig und frisch.

ist hochwertig und frisch. Das Futter wird bei Diäten oder Futtermittelallergien entsprechend zusammengestellt .

. Die regelmäßige Gabe von Medikamenten sollte möglich sein.

sollte möglich sein. Es befindet sich frisches Wasser im Napf.

im Napf. Es gibt genügend Tierbetreuer , um sich auch individuell um das Tier kümmern zu können.

, um sich auch individuell um das Tier kümmern zu können. Die Tierpension arbeitet eng mit einem Haustierarzt zusammen.

Es wird nach dem Tierarzt des Gasttieres gefragt, um im Ernstfall Behandlungen abzusprechen.

Es herrscht ein freundlicher Umgang mit den Tieren – insbesondere dann, wenn sie ängstlich sind.

Etwas Persönliches (Schlafdecke, Korb, Spielzeug) und Hundezubehör darf mitgenommen werden.

Was sind Aufnahmebedingungen in einer Tierpension?

Die Aufnahmekriterien variieren natürlich auch wieder von Pension zu Pension. Generell kann man aber sagen, dass:

Ein gültiger Impfpass

Eine erst kürzlich durchgeführte Wurmkur und Flohprohylaxe

Eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung

Voraussetzungen sind, die jede seriöse Tierpension erfragen wird. Auch bei diesen Kriterien sollte wieder genügend Zeit im Vorhinein eingeplant werden, da möglicherweise noch ein Tierarztbesuch ansteht, oder eine Ausreichende Menge an Medikamenten oder speziellem Futter besorgt werden muss.

Einige Tierpensionen nehmen bestimmte Hunde(-rassen) übrigens gar nicht auf. So etwa läufige Hündinnen, bzw. Hündinnen, die voraussichtlich während der Zeit in der Hundepension läufig werden. Auch Listenhunde, oder sehr große Hunde, wie Bernhardiner, Leonberger oder Neufundländer können verweigert werden.

Wer haftet?

Tierpensionen halten sich in Bezug auf Schäden, die durch das Tier verursacht werden, in den meisten Fällen komplett schadenfrei. Die Haftbedingungen kann man in den AGB (Allgemeinen Geschäftsbedingungen) der jeweiligen Pension nachlesen.

Was bedeutet das aber konkret für Tierbesitzer?

Die Haftung der Tierpension ist ausgeschlossen, wenn das Tier ein anderes verletzt oder selbst zu Schaden kommt.

Die Tierpension übernimmt keine Haftung für Erkrankungen, Entlaufen, Diebstahl oder Ableben des Hundes während des Aufenthalts.

Ebenso wird in der Regel für mitgebrachte Gegenstände die Haftung ausgeschlossen.

Tierarztkosten sind bei Erkrankung oder Verletzung des Tieres vom Tierbesitzer zu übernehmen.

Schadensersatzansprüche des Tierhalters gegenüber der Tierpension werden ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Tierpension oder ihrer Mitarbeiter beruhen.

Der Tierbesitzer haftet für alle Schäden, die nicht von seiner Haftpflichtversicherung übernommen werden.

Kurz gesagt: Auch wenn Sie keinerlei Kontrolle darüber haben, was in der Tierpension passiert, oder was Ihr Tier in dieser Zeit anstellt, haften Sie für die Schäden, die Ihr Tier anrichtet. Eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung deckt solche Schäden meist ab.

Viele Tierpensionen setzen daher vor allem bei Hunden das Bestehen einer Haftpflichtversicherung voraus, die grundsätzlich folgende Schäden abdeckt:

Personenschäden (z. B. Schmerzensgeld, Behandlungskosten)

Sachschäden (z. B. Zerstörung von Gegenständen)

Vermögensschäden als Folge eines Personen- oder Sachschadens (z.B. der Verdienstausfall eines verletzten Tierarztes)

Allerdings ist damit nicht garantiert, dass die Versicherung auch tatsächlich die Kosten bei Schäden im Zusammenhang mit der Unterbringung in einer Tierpension übernimmt. Denn manche Haftpflichtversicherungen wollen den Schaden nicht regulieren, weil das Tier unter „gewerblicher Aufsicht“ war. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, sollten Sie mit Ihrer Versicherung abklären, ob Schäden im Zuge einer Unterbringung in einer gewerblichen Tierpension gedeckt sind.

self all Open preferences.

Zusammenfassend kann man sagen, dass unbedingt genügend Zeit im Vorfeld eingeplant werden sollte. Ebenfalls essenziell sind eine Besichtigung vor Ort, am besten gemeinsam mit dem Haustier. Ein gültiger Impfpass, kürzlich erfolgte Entwurmung und Flohprophylaxe und eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung sollten als Dokumente vorliegen. Wenn man erst eine passende Tierpension gefunden hat, steht dem entspannten Familienurlaub mit gutem Gefühl nichts mehr im Wege!

Ein Auszug an Tierpensionen in Vorarlberg:

Kleintierhilfe Dornbirn (Martina Le) für alle Kleintiere

(Martina Le) für alle Kleintiere Katzenpension- Samtpfötchens Urlaubsparadies in Dornbirn

Hundepension littlefamily - Andrea Troppe in Mäder

HundeTEAMSchule Nicole Roncat in Frastanz

Tierklinik Planner-Winsauer in Dornbirn (für Katzen)

(für Katzen) Hundsgelassen in Koblach

Tierpflegedienst Hofstetter - Tanja Hofstetter in Frastanz

Tanja's Schoßhundepension in Klaus

Zur Pfote in Hohenems

Animal Sitting in Feldkirch