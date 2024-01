Ländle Fasching 2024: Alle Umzüge und Partys im Überblick

Die Faschingszeit in Vorarlberg ist in vollem Gange und es erwartet uns ein buntes Programm voller Feste und Umzüge. VOL.AT hat alle wichtigen Termine und Veranstaltungen zusammengefasst.

Es geht endlich wieder richtig los! Bereits an diesem Wochenende finden viele Feste, Bälle und Umzüge statt. Am heutigen Freitagabend finden sowohl der Zunftball in Alberschwende (Hermann Gmeiner Saal) sowie der 3. Dornbirner Narrenabend im Kulturhaus Dornbirn statt. Ab Samstag nimmt die Faschingszeit dann richtig Fahrt auf, mit einem umfangreichen Programm, das die ganze Region in festliche Stimmung versetzen wird.

Samstag, 27. Januar 2024

Sonntag, 28. Januar 2024

Umzüge im Ländle

Faschings-Feste und Partys im Ländle

Neben den traditionellen Umzügen sorgen in Vorarlberg auch zahlreiche Faschingspartys für ausgelassene Stimmung. Vom Narrenfrühschoppen in Doren am 21. Januar bis zur Faschingsparty in Bregenz am 10. Februar erlebt das Ländle eine Zeit voller Festivitäten.