Land|Gespräche greifen brisantes Thema auf

Denkanstöße und Lösungsansätze zur Kulturlandschaft bei den Land|Gesprächen|Hittisau.

Hittisau. Namhafte Expertinnen und Experten beleuchteten bei der Tagung in Hittisau die Thematik „Kulturlandschaft – und wir in ihr“ aus verschiedensten Perspektiven. Den Organisatoren Johann Steurer, Hermann Hagspiel und Markus Faißt geht es bei den 6. Land|Gesprächen auch darum, vom Reden ins Tun zu kommen.

„Jede Person sieht die Landschaft anders, je nach Herkunft, Beruf und Interesse“, betonte Architekt Roland Gnaiger in seinem Referat. So alarmierend manche Entwicklungen seien, wie Verarmung der Artenvielfalt oder der Verbrauch fruchtbarster Böden durch Zersiedelung, so ermutigend seien viele neue Initiativen. Es gehe, wie auch andere Vortragende betonten, nicht um Blockieren von Veränderung, sondern um bewusstes, zielgerichtetes Handeln und Gestalten. Je länger man zuwarte, desto schwieriger würde korrigierendes Eingreifen, berichtete der ehemalige Zürcher Stadtrat Martin Waser aus seiner langjährigen Erfahrung als Kommunalpolitiker. Für Katharina Conradin, langjährige Präsidentin der Alpenschutzkonvention, ist eine als schön empfundene Landschaft die Voraussetzung dafür, sich für sie auch einzusetzen. Mit ihrer Zerstörung gingen auch Identifikationsräume verloren.