Landflucht ins Burgenland? Vorarlberger Paar wandert aus

Aufgrund horrender Wohnkosten und Grundstückpreise lassen Cindy und Mario aus Mäder Vorarlberg, Freunde und Familie schweren Herzens hinter sich.

4000 Quadratmeter Grundstück, mit Wald, eigener Quelle und einem Bach, der sich idyllisch durch den Wald schlängelt und das für 24.000 Euro. Wo? In einem kleinen Dorf im Burgenland. Cindy (45) und ihr Mann Mario wandern aus. Vom teuren Westen in den günstigen Osten. „Im Burgenland kann sich jede Familie ein Einfamilienhaus leisten. Da stehen keine Wohnblöcke herum“, so die gelernte Friseuse aus Mäder. Um sich den Wunsch nach einem Eigenheim erfüllen zu können, verlassen sie ihre Heimat. Freunde und Familie bleiben natürlich im Ländle. Sie werden ihnen fehlen, aber Vorarlberg nicht. Cindy ist keine Skifahrerin, sie mag das Flachland und die burgenländische Mentalität gefällt ihr auch. Auf 1200 Quadratmeter haben sie sich ein Bungalow aus Holz gebaut. Die Allgäuer Firma musste nicht unter Lieferengpässen leiden. Für die Burgenländer ist der Bungalow ein fast exotisches Haus. Immer wieder kommt jemand vorbei und fragt, ob er sich das Haus mal anschauen kann. So etwas hat man hier noch nicht gesehen. "In Vorarlberg ist es fast unmöglich, Grund und Boden zu besitzen. Daher mussten wir für uns und unsere Tiere eine Lösung finden. Unglaubich, diese große Preis-Schere zwischen Ost und West ... freuen uns auf den Neuanfang", schreibt das Paar in einem emotionalen Posting auf Social-Media.