Landesweite Fortbildung der Pädagogen für neuen Bewerb

Ab diesem Schuljahr gibt es erstmals Basketball 3x3.

Über 40 interessierte Lehrer:innen nahmen in Rankweil teil und waren schlicht weg begeistert von diesem neuen Klassenwettkampf. Referentin war Diana Picorusevic, Hauptverantwortliche und Head of 3x3 im Österreichischen Basketballverband. Auf dem Programm standen die Vorstellung des 3x3 School Jam, Regelkunde, methodische und praktische Übungen sowie das 3x3-Spiel. Einheitliches Resumee: 3x3 Basketball ist genial für den Sportunterricht in der Schule und lässt auf spannende Landesmeisterschaften im April an der SMS Rankweil-West hoffen.